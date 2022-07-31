سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان.. تيسير أكثر من 50 ألف معاملة في إدارات الجوازات والجنسية خلال أسبوع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-31T14:42:32+0000
كوردستان.. تيسير أكثر من 50 ألف معاملة في إدارات الجوازات والجنسية خلال أسبوع

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان انه خلال الأسبوع ، من 22 تموز 2022 إلى 28 تموز 2022، تم تيسير معاملات آلاف المواطنين في جميع إدارات الجنسية والشؤون المدنية وإدارات جوازات السفر في جميع مدن وبلدات كردستان.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "خلال اسبوع واحد تم إصدار  19 ألف و 966 بطاقة وطنية لأول مرة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وإدارة گرميان". 

واضاف البيان؛ أنه "تم تيسير  16 ألف و 586 معاملة في دوائر الجوازات في مدن وبلدات حكومة إقليم كردستان، وتم إصدار 5 آلاف 881 جواز سفر جديد للمواطنين ، وتم تيسير 10 آلاف 243 معاملة تجديد لجوازات السفر".

related

الصحة الكوردستانية تنفي تدخلها بمنع وصول الأدوية للسليمانية: بغداد ترسلها مباشرة

Date: 2022-05-09 10:29:54
الصحة الكوردستانية تنفي تدخلها بمنع وصول الأدوية للسليمانية: بغداد ترسلها مباشرة

السليمانية تطالب إيران بتشديد الاجراءات الوقائية في معبرين حدوديين

Date: 2020-06-04 11:09:08
السليمانية تطالب إيران بتشديد الاجراءات الوقائية في معبرين حدوديين

السليمانية تنظم حملة واسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في أربيل

Date: 2021-12-24 09:07:19
السليمانية تنظم حملة واسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في أربيل

إحالة أكثر من 300 تدريسي وموظف تربوي على التقاعد بالسليمانية

Date: 2020-12-13 10:49:54
إحالة أكثر من 300 تدريسي وموظف تربوي على التقاعد بالسليمانية

السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

Date: 2021-05-26 08:02:32
السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

السليمانية تحقق قفزة كبيرة في مسار التعافي من كورونا

Date: 2020-08-22 20:29:13
السليمانية تحقق قفزة كبيرة في مسار التعافي من كورونا

السليمانية ترد على أنباء تحويل حديقتها العامة إلى مشروع تجاري

Date: 2022-02-08 08:32:00
السليمانية ترد على أنباء تحويل حديقتها العامة إلى مشروع تجاري

التخطيط الكوردستانية تنفي التفريق بتقديم الخدمات لمدن الاقليم

Date: 2019-09-30 19:24:15
التخطيط الكوردستانية تنفي التفريق بتقديم الخدمات لمدن الاقليم