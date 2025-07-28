تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل

شفق نيوز- السليمانية

رجح تيار "الموقف الوطني" الكوردي، يوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية ستتخذ قراراً بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل، فيما أعلن أن إنتاج نفط الإقليم بلغ 125 ألف برميل يومياً.

وقال مقرر التيار، علي حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية ستتخذ قراراً بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران/ يونيو الماضي، يوم الأحد المقبل".

وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب حكومة الإقليم، وعليها الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية".

وأشار إلى أن "إنتاج إقليم كوردستان من النفط وصل إلى 125 ألف برميل يومياً، ومن المرجح وصوله إلى 150 ألف برميل يومياً"، معتبراً أن "استئناف تصدير الخام عبر أنبوب كركوك - جيهان التركي، يضمن تدفق الإيرادات النفطية واستقرار الوضع المالي".