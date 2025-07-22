تيار سياسي: السوداني قرر تمويل رواتب كوردستان لشهر أيار وحزيران مرهون بتسليم النفط

شفق نيوز - السليمانية

ذكر مقرر تيار "الموقف الوطني" في كوردستان علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني قرر تمويل رواتب الموظفين في الاقليم لشهر أيار/مايو الماضي، مبينا أن الرواتب والمستحقات المالية للشهر الذي يليه مرهون بتسليم ما هو متفق عليه بين اربيل وبغداد من إنتاج نفط كوردستان الى شركة "سومو".

وقال حمه صالح في تصريح ادلى به عبر تسجيل فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان السوداني قرر صرف رواتب اقليم كوردستان لشهر أيار/ مايو الماضي بعد إيداع الإيرادات غير النفطية للإقليم البالغة 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية.

وأوضح أن تمويل رواتب شهر حزيران/يونيو الماضي مرهون بتسليم النفط الخام المنتج من حقول الاقليم الى شركة "سومو"

وأضاف ان الحكومة الاتحادية تعتقد ان الحقول النفطية في اقليم كوردستان لم تلحقها أضرار جسيمة لكي ينخفض الإنتاج فيها الى 80 ألف برميل يوميا، وانه يمكن في غضون نحو أسبوعين زيادة إنتاج النفط.

وأردف بالقول إن: هناك لجنة من بغداد ستأتي الى اقليم كوردستان لتقييم الاضرار الناجمة عن الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت الحقول النفطية في الاقليم طيلة الاسبوعين الماضيين.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، إيداع حصة خزينة الدولة العراقية من الإيرادات المالية غير النفطية في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وذكرت وزارة المالية الكوردستانية في بيان، أن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر أيار/مايو من العام 2025، والبالغة 120 مليار دينار، قد أودعت نقدًا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

في غضون ذلك تفيد معلومات صحفية، بأن مجلس الوزراء العراقي سيباشر اليوم في تمويل رواتب شهر أيار/مايو الماضي لموظفي الإقليم بعد إيداع الإيرادات غير النفطية في حساب الدولة.

وتشير المعلومات، إلى أن الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل والقوى السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق قد طلب في اجتماع عقده يوم أمس الأثنين، من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالمباشرة في صرف رواتب الاقليم فورا ومن دون تأخير وقبل إدراج الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المقرر انعقادها اليوم.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أعلن مؤخرا، توصل حكومته الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا الى شركة "سومو"، و120 مليار دينار شهريا من الإيرادات الداخلية الى بغداد مقابل صرف المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

ولم يتسلم الموظفون والمتقاعدون و المدرجون في شبكة الحماية الاجتماعية في اقليم كوردستان منذ قرابة ثلاثة أشهر الرواتب بعد أن أوقفتها وزارة المالية العراقية على خلفية تجاوز الاقليم حصته في الموازنة.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان/أبريل في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

وكانت وزارة المالية، وجهت يوم أمس، كتابا يقضي بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، على خلفية تجاوزه حصته في الموازنة، كما ورد في الكتاب.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.