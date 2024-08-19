"تويوتا" تمنح سيارة لمواطن كوردي قطع "مليون كيلومتر" بأحدى مركباتهم

شفق نيوز/ أعلنت شركة تويوتا للسيارات فرع دهوك يوم الاثنين، عن تقديم سيارة كورولا 2024 هايبرد كهدية لأحد عملائها المميزين.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقديرا لاخلاصه ووفاء هذا العميل الذي استطاع قطع مسافة مذهلة تصل الى مليون كيلومتر بسيارته كورولا 2014 حصل على هذه المكافأة الاستثنائية التي تتجاوز كونها مجرد تقدير للولاء".

وفي بيانها الرسمي أكدت الشركة ان السيارة التي استخدمت من قبل العميل، سيتم استلامها منه وعرضها في معارض تويوتا المنتشرة في جميع أنحاء العراق. واشارت الشركة الى ان هذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها هدية من هذا النوع لعميل في العراق مما يجعل الحدث مميزا وفريدا.

من جانبه أعرب كرم جميل وهو من سكان مدينة دهوك عن سعادته بهذا التكريم، حيث قال لوكالة شفق نيوز: "في عام 2014 قمت بشراء هذه السيارة من الشركة ولا تزال مسجلة باسمي قطعت أكثر من مليون كيلومتر بهذه السيارة خلال تلك الفترة".

وأضاف: "كنت أذهب إلى العمل يوميا بعد صلاة الفجر واعود الى المنزل ظهرا لأخذ قسط من الراحة ثم أواصل عملي حتى الليل سأفتقد سيارتي التي عملت عليها طوال 10 سنوات".

وتجسد هذه القصة معنى الرحلة الطويلة والعميقة بين الإنسان وآلته، حيث تصبح السيارة أكثر من مجرد مركبة، بل شاهدة على حياة مليئة بالعمل والالتزام إنها تذكير بان التفاني في التفاصيل الصغيرة يمكن ان يؤدي الى لحظات كبيرة واستثنائية يظل صداها طويلا في الذاكرة.