توم باراك ومظلوم عبدي يصلان الى اربيل

شفق نيوز - أربيل

وصل كل من توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، و قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث من المقرر أن يجتمعا في وقت لاحق.

وأفاد موقع المونيتور الأميركي، أمس الجمعة، بأن أربيل، ستحتضن لقاء مرتقباً بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، وسط تصاعد التوترات التي تهدد بتقويض اتفاق هش بين الإدارة الذاتية بقيادة الكورد ودمشق.

وتحظى حكومة إقليم كوردستان بثقة واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية على حد سواء، كما تربطها علاقات وثيقة مع تركيا، وهي طرف فاعل رئيسي في الأزمة.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية تهديدات الحكومة السورية المؤقتة بمهاجمة بلدات في الشمال والشرق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بعد أيامٍ من وقوع اشتباكات بين الجيش العربي السوري وأفرادٍ من قوى الأمن الكوردي (الأسايش) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكوردية في مدينة حلب.

ومن المرجح أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى نسف اتفاقية 10 مارس/آذار التي وُقعت عام 2025 الماضي بين عبدي والشرع.

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين 10 آذار/مارس اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنته وقتها الرئاسة السورية.