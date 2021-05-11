تولّد "خوفاً" وتؤثر على الأُسر.. منظمة تطالب بوقف نشر حالات قتل النساء بكوردستان

شفق نيوز/ طالب منظمة الناس للتنمية المدينة في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، بوقف بث تقارير واخبار قتل النساء في اقليم كوردستان.

وقالت الباحثة الاجتماعية في منظمة الناس فرميسك جاف في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاخبار والتقارير حول قتل النساء في اقليم كوردستان منذ مدة اصبحت تؤثر على العائلة الكوردية وتولد خوفا وهاجسا لديهم، وهذا يحتاج الى وقف تلك التقارير السيئة ووضع معالجات حقيقية لها من قبل المعنيين في وزارة الصحة ووزارة الثقافة في اقليم كوردستان".

واضافت، أن "هناك بعض المواقع الاعلامية تبث تقارير غير دقيقة حول قتل النساء بسبب الشرف من قبل المنظمات النسوية".

وطالبت المنظمة، بـ"وقف بث التقارير الاعلامية حول قتل النساء ووقف تداولها ومناقشة مشكلة القتل مع الاختصاصيين بالصحة والباحثين الاجتماعيين وعقد ندوات ومؤتمرات حول الموضوع".