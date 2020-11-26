توقيف ثلاثة متهمين بإطلاق نار عشوائي في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) غرب السليمانية، يوم الخميس، توقيف ثلاثة متهمين بإطلاق نار عشوائي من أسلحة آلية وتسببوا بخلق الخوف والقلق لدى المواطنين، مشيرة الى مصادرة سيارة وثلاث قطع من السلاح كانت بحوزتهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان اعتقال هؤلاء يأتي استمرارا لمساعي الاسايش لاعتقال ومنع اولئك الاشخاص الذين يحاولون تخريب امان المواطنين بالرمي العشوائي.

واشار البيان الى الاشخاص المعتقلين هم كل من (س،ف،ع ) ك،ن،م) (ج،ش،ح) وقاموا بالرمي العشوائي قرب جامعة جرمو في قضاء جمجمال وتم اعتقالهم من قبل قوات الاسايش.

واوضح البيان ان المتهمين من قاطني جمجمال، لافتا الى انهم محتجزون باوامر قضائية.

ولفت البيان الى ان الاسايش صادرت ثلاث قطع سلاح من بينها مسدسين وبندقية الية من نوع كلاشينكوف وسيارة صالون من نوع اوبترا تابعة لمطلقي العيارات النارية.