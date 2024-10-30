توقيع مذكرة تفاهم اقتصادية هي الأوسع بين إيران وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية، يوم الأربعاء، بتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية للتجارة المشتركة بين منطقة "اروند الحرة" وغرفتي تجارة عبادان وخرمشهر من جهة، وإقليم كوردستان العراق من جهة أخرى.

وتقع منطقة "اروند الحرة"، غربي إيران، وتشمل مدن عبادان وخرمشهر ومينوشهر (جزيرة مينو)، ومكان يلتقي عنده نهرا اروند وكارون، وتجاور العراق والكويت، وتمتلك امكانات مناسبة للنقل البري والحديدي والبحري والجوي.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن منطقة اروند الحرة، ستشكل احدى الطاقات الكبيرة للتبادل التجاري مع اقليم كوردستان العراق، وأ منطقة "اروند الحرة" تعد واحدة من اكبر واهم المناطق الحرة التجارية والصناعية في ايران ومن خلال وصولها الى نهري كارون واروند وكونها قريبة من الخليج الفارسي والحدود البرية والبحرية مع الدول الجارة، توفر ظروفا خاصة لتطوير التجارة والاستثمارات.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه المنطقة تضم موانئ دولية ومطارا حديثا وشبكة طرق برية وحديدية وكذلك امكانات صناعية وتجارية متطورة، جعلتها قطبا تجاريا وصناعيا.

وعن هذه المذكرة، قال رئيس نقابة المصدرين والمستوردين بإقليم كوردستان، مصطفى عبد الرحمن عبد الله، إن "علاقات الإقليم مع إيران كانت قوية منذ القدم"، معرباً عن ارتياحه لـ"الدعم الذي قدمته إيران للإقليم في الأيام العصيبة".

وأضاف عبد الله: "نسعى لزيادة حجم تبادل السلع بين إيران وإقليم كوردستان العراق"، لافتاً إلى أن "قسما كبيرا من صادرات وواردات الإقليم يتم عبر الحدود الايرانية".