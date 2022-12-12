توقيع كتاب عن "شيخ باوه" في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ شهدت قاعة المكتبة العامة في كلار التابع لإدارة كرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حفل توقيع كتاب (شيخ باوه، حكاية منطقة) للكاتب الاستاذ رحيم حميد عبدالكريم.

جاء ذلك، بحضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين ووجهاء من إدارة كرميان وأطرافها.

وقال الكاتب والصحفي، جهاد الدلوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب صادر باللغة الكوردية، ويحتوي على ثلاثة فصول ويتكون من (248) وهو عبارة عن بحث وتوثيق تاريخي، جغرافي، اقتصادي، اجتماعي لمنطقة (شيخ باوه) أو (شيخ بابا) التي تقع على الطريق الرابط بين كلار وجلولاء".

وأوضح الدلوي، أن "هذه المنطقة تُعد من المناطق الكوردستانية المهمة الواقعة خارج سلطة إقليم كوردستان، مبيناً أن "الكتاب يحتوي على العديد من الوثائق والخرائط والصور المختلفة، تعود للعهد العثماني والملكي والجمهوري".