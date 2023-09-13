توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وهيئة استثمار إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وقعّت كل من مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إتفاقية تعاون بين الجانبين تحت إشراف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم، فإن اتفاقية التعاون تهدف إلى تنفيذ مشروع مدته أربع سنوات، يوفر فرصاً لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في إقليم كوردستان، وتحديداً في المجالات الزراعية والصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الاقليم، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة مديرها الإقليمي خواجة أفتاب أحمد، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون وتنفيذ الأعمال والمشاريع المشتركة، بين مؤسسة التمويل الدولية، العضو في البنك الدولي، والمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.