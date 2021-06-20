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توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني والتغيير على دخول الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T14:34:08+0000
توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني والتغيير على دخول الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، اتفاقه مع كتلة التغيير على الدخول للانتخابات المبكرة والمؤمل اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل بقائمة واحدة.

وقال مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال طاهر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير في فندق كراند ملييوم في مدينة السليمانية بحضور لاهور شيخ جنكي وبافيل طلباني وعلي سيد قادر وعدد من الشخصيات السياسية الكبيرة في الحزبين"، مضيفا "احيينا الاتفاق الذي طرحه القائد مام جلال، واتفقنا على توقيع اتفاق مشترك في الانتخابات العراقية القادمة لنكون كتلة واحدة في التحالف الكوردستاني".

وقال القيادي في حركة التغيير وعضو الخلية التنفيذية درباز محمد في المؤتمر ذاته، "نحن في حركة التغيير اتفقنا مع الاتحاد لتحقيق مطالب الشعب الكوردي في كتلة واحدة اسمها التحالف الكوردستاني وحل المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد".

وتابع ، "سيكون هناك بعد الانتخابات تحقيق اجندة وبرنامج خاص لخدمة شعب كوردستان وحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد".

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