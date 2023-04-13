توقف مشاريع تصفية المياه في أربيل بسبب الأمطار الغزيرة

شفق نيوز/ توقف مياه الافراز (الإسالة) إلى المناطق والأحياء السكنية بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الساعات الـ48 الماضية والتي تسببت بتعكير المياه في نهر الزاب الكبير.

وقال مدير المياه والمجاري في أربيل آري أحمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت في اقليم كوردستان اصبحت مياه نهر الزاب الكبير عكرة ونتيجة لذلك قررنا إيقاف مشاريع تصفية المياه في اربيل من بينها مشاريع الإفراز الأول والثاني والثالث، ومشروعا قنديل وقضاء عقرة.

وأضاف أنه لغاية الآن لم نحدد موعد استئناف عمليات التصفية لإرتفاع مستويات المياه في النهر، واحتوائها على مواد تعيق عمليات التصفية، مشيرا إلى عدم وجود مثل هذه المشكلة في نهر الزاب الصغير في السليمانية، وان عملية التصفية هناك اسهل لوجود سد دوكان.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الأول والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.

و دعت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، سكان بلدات وقرى ضفاف نهر الزاب الكبير إلى عدم الإقتراب من النهر بعد ارتفاع مناسيب المياه فيه جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية.