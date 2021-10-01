سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقف إمداد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء بالإقليم .. الحكومة: سنعالج المشكلة خلال ساعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-01T12:32:45+0000
توقف إمداد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء بالإقليم .. الحكومة: سنعالج المشكلة خلال ساعات

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة بحدوث خلل فني أوقف عملية تزويد محطات إنتاج الكهرباء في أربيل والسليمانية بالغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وجراء خلل فني حدث في حقل "كورمور" توقفت عملية إمداد الغاز من شركة "دانة غاز" إلى محطات إنتاج الكهرباء في أربيل والسليمانية، ومنطقة "بازيان".

وأشار البيان إلى أن فرق وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية مع فرق شركة "دانة غاز" يعملون على معالجة الخلل، مبينا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إصلاح الخلل في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

related

كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

Date: 2019-12-08 12:59:41
كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

وزير كهرباء الإقليم يعد بزيادة ساعات تجهيز الطاقة

Date: 2021-07-01 10:07:00
وزير كهرباء الإقليم يعد بزيادة ساعات تجهيز الطاقة

وزارة كهرباء الإقليم تبرم عقدا بأكثر من 37 مليون دولار لإدارة وتشغيل الطاقة

Date: 2021-09-14 09:41:47
وزارة كهرباء الإقليم تبرم عقدا بأكثر من 37 مليون دولار لإدارة وتشغيل الطاقة

استعداد أمريكي لإقامة مشاريع كهربائية في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-27 18:48:11
استعداد أمريكي لإقامة مشاريع كهربائية في إقليم كوردستان

دانة غاز تعاود انتاج الغاز المغذي لمحطات التوليد في كوردستان

Date: 2021-07-13 18:23:37
دانة غاز تعاود انتاج الغاز المغذي لمحطات التوليد في كوردستان

صور .. البدء بربط شبكة الكهرباء بين العراق وتركيا عبر إقليم كوردستان

Date: 2021-07-18 07:45:11
صور .. البدء بربط شبكة الكهرباء بين العراق وتركيا عبر إقليم كوردستان

قطع الكهرباء 12 ساعة في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-17 15:51:26
قطع الكهرباء 12 ساعة في إقليم كوردستان

كهرباء كوردستان تعلن إعادة نحو 400 ميغاواط إلى الخدمة

Date: 2021-06-29 19:01:41
كهرباء كوردستان تعلن إعادة نحو 400 ميغاواط إلى الخدمة