توقف إمداد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء بالإقليم .. الحكومة: سنعالج المشكلة خلال ساعات

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة بحدوث خلل فني أوقف عملية تزويد محطات إنتاج الكهرباء في أربيل والسليمانية بالغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وجراء خلل فني حدث في حقل "كورمور" توقفت عملية إمداد الغاز من شركة "دانة غاز" إلى محطات إنتاج الكهرباء في أربيل والسليمانية، ومنطقة "بازيان".

وأشار البيان إلى أن فرق وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية مع فرق شركة "دانة غاز" يعملون على معالجة الخلل، مبينا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إصلاح الخلل في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.