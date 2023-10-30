توقف ثلاثة مجمعات سكنية تعالج جزءاً كبيرا من أزمة السكن في السليمانية

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية المؤجرين في السليمانية، اليوم الاثنين، عن أسباب تأخر إنجاز أكثر من تسعة الف وحدة سكنية في السليمانية، مؤكدا أن إنجاز تلك المجمعات سيعالج جزءا كبيرا من أزمة السكن في المحافظة .

وقال برهم قرداغي، لوكالة شفق نيوز، إن مشروع الوحدات السكنية في "زرگيز و سيتك و كلوانان" والذي تضم 9 الاف واربع وحدات سكنية تم إكمال العمل بها بنسبة تتجاوز 90٪ منذ عام 2011 ولم يتم اكمالها لغاية الآن.

واضاف، ان السبب في تأخير إكمال تلك المجمعات السكنية هو حاجتها لبعض الخدمات الاساسية والتي تقدر جميعها بنحو 120 مليار دينار وهو مبلغ ليس بكبير أمام حكومة و مشروع استراتيجي كبير كتلك المشاريع .

وبين، انه لغاية الآن لم يتم تحديد المستفيدين من هذه المجمعات، علما اننا قمنا بتوزيع أكثر من 28 ألف استمارة لغرض تحديد العوائل المحتاجة لهذا المشروع لكن لغاية الآن لم يتم تحديد المستفيدين من المشروع.

وعن الحلول التي اقترحتها الجمعية بين قرداغي أنهم اقترحوا عدة مقترحات لتوفير الأموال لإكمال هذه المجمعات منها تحديد المستفيدين من المشروع وقيامهم بإكمال المشروع من الأقساط التي ستكون بذمتهم أو إحالة المشروع للمستثمر مقابل منحهم قطعة أرض أو منحها لمستثمر ومنحه مساطحة بعض المشاريع التي تدر أرباحا في المشروع كالمولد أو المركز الصحي او المركز التجاري أو الحضانة أو الخدمات الأمنية والبلدية .

وحول المعالجات التي ينتجها هذا المشروع أكد قرداغي، أن إنجاز هذه المجمعات سيسهم في حل مشكلة السكن لأكثر من 9 آلاف أسرة وهذا بدوره سيكون عامل رئيسي في تقليل إيجارات المنازل في السليمانية وكذلك سيسهم في تحسين الواقع الاقتصادي لأكثر من 9 الف أسرة بطريقة مباشرة والف الأسر الأخرى بطريقة غير مباشرة .

وحول آلية التمليك للمستفيدين بين برهم، ان المشروع حينما يكتمل سيتم تمليكها للمواطنين بطريقة الأقساط طويلة الأمد والتي تصل لـ 25 عاماً بدون مقدمة وبتكاليف واطئة الكلفة .