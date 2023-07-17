توقف الملاحة الجوية في مطار السليمانية لأسباب أمنية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة السليمانية يوم الاثنين، بتوقف حركة الطائرات في مطار المدينة لأسباب أمنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن إيقاف حركة الطيران في مطار السليمانية جاء بسبب طائرة مسيرة كانت تحوم بالقرب من اجواء المطار.

وأضاف المصدر؛ أن الإيقاف تم تحديد بخمس ساعات، غير أنه تم تمديده بسبب استمرار المخاطر في أجواء المطار.

وكشف مصدر محلي في وقت سابق من يوم الاثنين، عن تحطم طائرة تركية في احدى المناطق التابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية دون تسجيل اي اضرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه بعد ظهر اليوم سقطت طائرة مسيرة بدون طيار في قرية سنكَسر التابعة لقضاء، بشدر في أطراف محافظة السليمانية.

واضاف المصدر انه لغاية الان اسباب السقوط مجهولة، خلل فني أم استهداف مسلح، مؤكدا انها طائرة تركية.

وبين المصدر أن سقوط الطائرة المسيرة لم يخلف أي اضرار مادية أو بشرية بسبب تحطمها في منطقة غير مأهولة، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت في معرفة أسباب سقوط تلك الطائرة.