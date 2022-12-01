توقف العمليات الجراحية بمستشفى في قضاء كفري لهذا السبب

شفق نيوز/ كشفت ادارة مستشفى عام في قضاء كفري يوم الخميس، عن توقف العمليات الجراحية في المستشفى منذ شهرين.

وقالت إدارة مستشفى الشهيد خالد كرمياني في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم لم يتم إجراء أي عملية جراحية في المستشفى.

واضاف البيان؛ ان السبب في عدم اجراء اي عملية جراحية في صالات العمليات في مستشفى كفري العام هو بسبب عدم وجود طبيب تخدير متخصص.

ووفقا لمصادر خاصة بشفق نيوز ان عدد أطباء التخدير في صحة إدارة گرميان هو طبيبين اثنين كما ويوجد طيبين آخرين منسبين، فيما يوجد عدد من الأطباء المتطوعين.

وأعلنت إدارة مستشفى الشهيد خالد گرمياني العام بقضاء كفري بادارة گرميان، أمس الأربعاء، تفاقم مشكلة المستلزمات والمختبرات الطبية بين المرضى، مشيرة إلى تعليق خمسة تحاليل في المختبرات الصحية.