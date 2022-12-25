توقعات طقس كوردستان.. انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار وثلوج وضباب
2022-12-25T07:41:55.000000Z
شفق نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية يوم الاحد، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول الأمطار في المناطق الجبلية في اربيل و دهوك وتصاعد الضباب عند المساء في المناطق الشرقية من الاقليم اضافة الى تساقط الثلوج في بعض المناطق الجبلية".
واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:
اربيل 15
السليمانية 14
دهوك 16
حلبجة 14
سوران 13
كرميان 18
زاخو 17