توقعات طقس كوردستان.. انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار وثلوج وضباب

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية يوم الاحد، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول الأمطار في المناطق الجبلية في اربيل و دهوك وتصاعد الضباب عند المساء في المناطق الشرقية من الاقليم اضافة الى تساقط الثلوج في بعض المناطق الجبلية".

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

اربيل 15

السليمانية 14

دهوك 16

حلبجة 14

سوران 13

كرميان 18

زاخو 17