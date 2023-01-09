توقعات بهطول أمطار واستمرار الضباب في مناطق كوردستانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 2-3 درجات خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول امطار في المناطق الشمالية وزيادة في هطول الامطار في شرقي السليمانية خلال الظهر وسيستقر الجو عند المساء مع تصاعد الضباب في المناطق المرتفعة".

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

اربيل 11

السليمانية 8

دهوك 11

حلبجة 8

سوران 6

كرميان 14

زاخو 10