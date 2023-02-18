توقعات بهطول أمطار غزيرة نهاية شهر شباط وبداية شهر آذار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن إقليم كوردستان سيتعرض إلى هطول مطري غزير اعتبارا من نهاية شهر شباط الجاري، ومطلع شهر آذار المقبل.

ووفقا لموقع "Aquawezer" العالمي لحالة الطقس، فإنه من المتوقع ان تتساقط الأمطار بغزارة في الإقليم خلال المدة المشار إليها.

ونوه الموقع إلى أن هناك فرصا ضئيلة لهطول الأمطار خلال شهر شباط باستثناء نهايته فإن الأمطار تتساقط بغزارة، وعلى مدار يومين في محافظة السليمانية.

وكان الراصد الجوي شالاو هدايت قد حذر، يوم الثلاثاء 14 من شهر شباط، من حدوث فيضانات في الأشهر الثلاثة المقبلة من هذا العام بإقليم كوردستان، فيما توقع أن تكون تلك الفيضانات أعلى قرابة ثلاثة أضعاف من العام الماضي، حث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كوارث طبيعية.