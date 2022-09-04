توقعات بدخول ملايين الايرانيين سنوياً الى إقليم كوردستان والمحافظات العراقية

شفق نيوز/ توقع القنصل الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي، يوم الأحد، بدخول ملايين الايرانيين الى إقليم كوردستان ومنه الى المحافظات العراقية التي تحتضن مراقد دينية لأداء الزيارات.

وقال رشنودي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم افتتاح نقطة حدودية بين العراق وإيران في ناحية سيدكان بمحافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان بهدف زيادة الحركة التجارية بين الإقليم وإيران"، مشيراً إلى "زيادة أعداد الوافدين الإيرانيين إلى إقليم كوردستان ومنه الى الأماكن الدينية في المحافظات العراقية وخصوصا النجف وكربلاء".

وتوقع رشنودي ان "يصل عدد الوافدين الإيرانيين الى اقليم كوردستان ومنه إلى الأماكن الدينية في المحافظات العراقية عبر منفذ حاج عمران الى 13 مليون زائر سنويا".

وأمس السبت، توقعت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالزيارة الأربعينية، دخول 5 ملايين زائر أجنبي الى العراق لاداء الزيارة، معلنة إتخاذ التدابير الأمنية والخدمية للزائرين.