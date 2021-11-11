توقعات بتساقط الأمطار والثلوج في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان تشهد مناطق شرق وشمال الاقليم زخات مطر وتساقط للثلوج الليلة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تتوقع ان تتلبد سماء الاقليم الليلة بالغيوم المطيرة في بعض المناطق مع غيوم جزئية في مناطق اخرى وغيوم كاملة في غيرها مع سقوط زخات مطر قليلة في مناطق شرق الاقليم التي تضم حلبجة وبنجوين وما حولهما.

واضاف البيان ان مناطق شمال شرق الاقليم وقسم من مناطق كرميان ستشهد الليلة امطارا خفيفة، متوقعا تساقط امطار في المناطق الجبلية في اربيل وقليل من الثلج في حاج عمران.

واوضح البيان ان يوم غد الجمعة ستكون السماء غائمة جزئيا مع سحب مطيرة مع فرصة لسقوط الامطار في المناطق الجبلية في شرق الاقليم مع انخفاض درجات الحرارة بمعدل 2 -4 درجات مئوية مقارنة بدرجات حرارة اليوم الخميس.

واشار بيان الانواء الجوية في قسم اخر منه الى ان نسب تساقط الامطار خلال الساعة الاثنتي عشرة الماضية في عدد من مناطق الاقليم كانت في بيرمام 0.7 وفي خانقين قطرات قليلة وفي ميدان 0.6 ملم وفي حاج عمران 0.9 ملم على شكل ثلوج.