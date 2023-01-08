توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتساقط ثلوج وأمطار في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول أمطار في اربيل والسليمانية وحلبجة اضافة الى تساقط الثلوج في معظم المناطق الجبلية".

واضاف البيان؛ ان درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

أربيل 11

السليمانية 8

دهوك 11

حلبجة 9

سوران 8

كرميان 15

زاخو 11