توقعات بانخفاض انتاج القمح في كوردستان

شفق نيوز/ توقعت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، إنخفاض كمية القمح المنتج في الإقليم للموسم الحالي الى ما دون ٤٠٠ الف طن رغم وجود قرابة ٤٠ الف فلاح مسجل، في وقت يستهلك فيه الإقليم ما يربو على المليون طن سنوياً.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال لقاء مع مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة الاقليم زيدا محمد، بخصوص نسبة القمح هذا العام، قال إن هناك ٣٨ الفاً و٩٤٨ فلاحاً قاموا بزراعة مليونان و٥٩٩ الفاً و٥٨٠ دونماً من مجموع ٣ ملايين و٥٩٣ قطعة ارض زراعية".

وأكد محمد أن "الموسم الحالي سيتم تسلم القمح من الفلاحين بسعر ٨٥٠ الف دينار للطن الواحد"، مضيفاً أنه "عدا سايلوهات اقليم كوردستان هناك ٢٠ سايلو في اربيل و١٢ في السليمانية، تم بناءها في اطار مشروع تسويق القمح"، مبينا انها "مستعدة لتسلم القمح من الفلاحين".

وتوقع بيان حكومة الاقليم، أن "يكون مجموع القمح الذي يتم انتاجه في اقليم كوردستان نحو ٤٠٠ الف طن".