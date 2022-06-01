سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقعات بانخفاض انتاج القمح في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-01T14:35:13+0000
توقعات بانخفاض انتاج القمح في كوردستان

شفق نيوز/ توقعت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، إنخفاض كمية القمح المنتج في الإقليم للموسم الحالي الى ما دون ٤٠٠ الف طن رغم وجود قرابة ٤٠ الف فلاح مسجل، في وقت يستهلك فيه الإقليم ما يربو على المليون طن سنوياً.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال لقاء مع مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة الاقليم زيدا محمد، بخصوص نسبة القمح هذا العام، قال إن هناك ٣٨ الفاً و٩٤٨ فلاحاً قاموا بزراعة مليونان و٥٩٩ الفاً و٥٨٠ دونماً من مجموع ٣ ملايين و٥٩٣ قطعة ارض زراعية".

وأكد محمد أن "الموسم الحالي سيتم تسلم القمح من الفلاحين بسعر ٨٥٠ الف دينار للطن الواحد"، مضيفاً أنه "عدا سايلوهات اقليم كوردستان هناك ٢٠ سايلو في اربيل و١٢ في السليمانية، تم بناءها في اطار مشروع تسويق القمح"، مبينا انها "مستعدة لتسلم القمح من الفلاحين".

وتوقع بيان حكومة الاقليم، أن "يكون مجموع القمح الذي يتم انتاجه في اقليم كوردستان نحو ٤٠٠ الف طن".

related

الجفاف يخفض انتاج القمح في كرميان لأكثر من 70%

Date: 2021-05-26 10:06:25
الجفاف يخفض انتاج القمح في كرميان لأكثر من 70%

اقليم كوردستان يتسلم قرابة مليار دينار مستحقات مالية للفلاحين

Date: 2022-01-05 09:34:16
اقليم كوردستان يتسلم قرابة مليار دينار مستحقات مالية للفلاحين

بغداد تقلص حصة السليمانية من القمح وتتسبب بزيادة أسعار الدقيق

Date: 2022-03-12 16:11:11
بغداد تقلص حصة السليمانية من القمح وتتسبب بزيادة أسعار الدقيق

تجارة كوردستان: خزين القمح في الإقليم والعراق كافة انخفض للنصف

Date: 2022-05-25 10:27:18
تجارة كوردستان: خزين القمح في الإقليم والعراق كافة انخفض للنصف

حكومة الإقليم تشرع بتسويق القمح من المزارعين وتعدهم بسرعة صرف المستحقات

Date: 2022-05-28 14:30:41
حكومة الإقليم تشرع بتسويق القمح من المزارعين وتعدهم بسرعة صرف المستحقات