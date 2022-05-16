توقعات باستمرار موجة الغبار في إقليم كوردستان لأيام.. صور

شفق نيوز/ توقع مدير الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية اسو كمال، يوم الإثنين، استمرار موجة الغبار والاتربة التي اجتاحت اقليم كوردستان والمدن العراقية الى عدة ايام.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الغبار والاتربة اجتاحت العراق منذ يوم امس واثرت بصورة مباشرة على مناطق متفرقة من اقليم كوردستان وكان التأثير واضحا وكبيرا على محافظة السليمانية وإدارة گرميان وبعض مناطق من محافظة حلبجة".

ولفت الى ان "مدى الرؤية في السليمانيّة يصل إلى اقل من 100 متر"، عازياً اسباب تلك الموجات الى "وجود مساحات واسعة من الصحاري بين سوريا والعراق". وتوقع كمال، "استمرار الموجة لأكثر من يوم"، مرجحاً في الوقت ذاته "تراجع تأثيرها من عصر يوم غد الثلاثاء".

وعن تأثير الموجة المناخي أكد كمال أن "درجات الحرارة انخفضت هذا اليوم وستستمر بالانخفاض حتى نهاية الأسبوع، ليشهد بعدها ارتفاعاً في درجات الحرارة".

وتابع ان "موجة الاتربة تؤثر بصورة مباشرة على البيئة والصحة والمناخ"، مطالبا المواطنين بـ"اخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل الا للضرورات القصوى".

وكانت إدارة مطار السليمانية الدولي، علقت اليوم الاثنين، الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت العراق مما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وأعلنت إدارة المطار في بيان "توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية وانحسار مدى الرؤية"، مؤكدة أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

وحذرت صحة محافظة السليمانية من تأثيرات موجة الاتربة التي اجتاحت محافظة السليمانية مؤكدة على ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى.