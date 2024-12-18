توفير 12 ألف فرصة عمل بمضاعفة المشاريع الاستثمارية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأربعاء، منح 179 رخصة استثمارية في العام 2024 الذي شارف على الانتهاء.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن أربيل تحظى بأكبر عدد من المشاريع الاستثمارية المرخصة، بواقع 71 مشروعا بقيمة 3 مليارات و 410 ملايين و 211 ألف دولار أمريكي، مبينا أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها على مساحة 8804 دونمات.

وأضاف أنه، تم تدشين 49 مصنعا جديدا هذا العام، والآن أصبحت عملية اصدار الترخيص أكثر وأسرع، مشيرا إلى أنه، تم توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل هذا العام بفضل إصدار تراخيص الاستثمار.

وكان الهيئة قد أعلنت، أن العام الماضي 2023 الذي شارف على الانتهاء بأنه "كان مثالياً في مجال الاستثمار"، كاشفا عن منح رخص لـ151 مشروعا مما وفّرت نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم.