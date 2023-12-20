توفير 10 آلاف فرصة عمل عبر أكثر من 150 مشروعا استثماريا بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصف محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن العام الحالي 2023 الذي شارف على الانتهاء كان مثالياً للاستثمار، كاشفا عن منح رخص لـ151 مشروعا مما وفّرت نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن إجراءات منح الرخص ستكون في المستقبل أكثر سهولة لأن صلاحيات المشاريع الاستثمارية باتت عند المحافظات والادارات المحلية المستقلة في اقليم كوردستان.

وأضاف ان هيئة الاستثمار ستقدم المزيد من التسهيلات لكي يتمكن المستثمرون في اسرع وقت ممكن تسلّم رخصهم، و يباشروا أعمالهم، و يستطيعوا خدمة شعب كوردستان.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن هذه المشاريع الـ151 وفرت أزيد من 10 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في الإقليم.