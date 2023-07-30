توفر 230 نوعاً.. صحة كوردستان توقع اتفاقية "مهمة" لتطوير قطاع الأدوية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الأحد توقيع اتفاقية مع عدد من الشركات لتوفير الادوية لجميع المستشفيات.

وقال وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "هذه الاتفاقية سيتم بموجبها توفير الادوية لجميع المستشفيات في اقليم كوردستان وتأتي بهدف تطوير قطاع الأدوية كجزء من برنامج الحكومة ".

واضاف ان " الاتفاقية تتضمن توفير 230 نوعا من الادوية تتنوع بين الادوية الخاصة بالامراض المزمنة و المسكنات ومضادات الالتهاب وادوية خاصة بالتخدير لاستخدامها في العمليات الجراحية حيث سيتم توفيرها بشكل متوازن ومتساوي لجميع المواطنين والمستشفيات داخل و خارج المدن".

وتابع برزنجي ان "156 نوعا من الادوية تم استكمال الاجراءات الخاصة بها وستوفرها 10 شركات"، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية تتضمن شركات أدوية محلية أيضا بنسبة 46 بالمئة".

واوضح ان "هذه الاتفاقية تستمر لمدة عامين وخلال هذه الفترة ستقوم الوزارة بمراجعة النقاط غير الموجودة في الاتفاقية".

وعن فوائد الاتفاقية قال برزنجي أنها ستوفر 14 مليون دولار خلال عامين من النفقات وتوفير الادوية بشكل اسرع و تساهم في رفع مستوى جودة الادوية".