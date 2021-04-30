توغل وتمركز جديد للقوات التركية في إقليم كوردستان .. والبرلمان يحذر من نزوح

شفق نيوز/ كشف عضو برلمان كوردستان ريفنك هروري، يوم الجمعة، عن توغل الجيش التركي داخل المناطق الحدودية في الإقليم، محذرا من موجة نزوح لأهالي القرى الحدودية.

وقال هروري لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي تمركز في مناطق بمرتفعات في قرية كيسته وخلف قرية هرور بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية، ومناطق أخرى قريبة من نهر الخابور بناحية باتيفا".

ودعا هروري حزب العمال الكردستاني والجيش التركي إلى "إبعاد صراعمها المسلح من المناطق الحدودية"، محذرا من ان "استمرار العمليات المسلحة سيؤدي الى موجة نزوح لأهالي القرى الحدودية".

واضاف، ان "قوات تركية تمركزت بعمق تسعة إلى عشرة كيلومترات في مناطق ناحية كاني ماسي"، لافتا الى أن "الجيش التركي وعبر طائرات حربية وطائرات الهليكوبتر يقصف بعنف مناطق في كاني ماسي منذ ايام"، متهما حزب العمال الكردستاني بـ"التسبب في مشاكل كبيرة للمناطق الحدودية والقرى المأهولة بالسكان".

من جانب اخر قال مختار قرية كيسته بناحية كاني ماسي لوكالة شفق نيوز، إن "المناطق المحيطة بالقرية وقرى أخرى تعرضت لقصف عنيف من قبل الطائرات والمدفعية التركية مساء يوم أمس".