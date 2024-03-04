توطين رواتب الكورد يقترب.. تحرك لفتح فروع مصارف اتحادية في أربيل والسليمانية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن عن تحرك لفتح مصارف تابعة للحكومة الاتحادية، في أربيل والسليمانية، تمهيداً لتوطين رواتب الموظفين الكورد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعات مكثفة تجري لعقد مباحثات بين المسؤولين من جانب بغداد وإقليم كوردستان، إضافة الى استعدادات فنية ولوجستية لافتتاح فروع مصارف الاتحادية في أربيل والسليمانية".

وأضاف المصدر، أن "افتتاح هذه المصارف يأتي لتوطين رواتب موظفي كوردستان، إضافة إلى ممارسة أعمالها المصرفية الشاملة في الإقليم".

وكان الوكيل السابق لوزارة المالية الاتحادية فاضل نبي، قد حث بوقت سابق من اليوم، إقليم كوردستان، على التحرك سريعا للاتفاق مع بغداد على آلية إرسال رواتب موظفي الإقليم حتى لا يحرموا منها مرة أخرى، فيما شدد على ضرورة أن يتعامل الإقليم مع الواقع المفروض بعد قرارات المحكمة الاتحادية.

ويوم الأربعاء، 21/ 2/ 2024، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.