توضيح من مفوضية أربيل بشأن عدم إرسال نتائج انتخابات الاقتراع الخاص إلكترونيا

شفق نيوز/ أصدر مكتب انتخابات اربيل، يوم الأحد، توضيحاً حول اجراءات عدم ارسال بعض نتائج المحطات من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل، في الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات الذي جرى أمس السبت.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعربت اليوم الأحد، عن قلقها "الشديد" من عدم ارسال نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات الكترونيا، محذرة من "التلاعب" بالنتائج.

وقال‏ أحمد مازن يوسف مسؤول اعلام مكتب انتخابات اربيل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "استنادا إلى الفقرة (د ) من المادة (10 أولا) من قانون رقم 4 لسنة 2023 ( التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018) التي تنص على أنه في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج 6 ساعات يتم نقل الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة اتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية و تعتمد نتائج العد و الفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة ".

واضاف "نظرا لعدم إرسال نتائج بعض المحطات في التصويت الخاص لأسباب فنية ذكرتها الشركة المصنعة للاجهزة (شركة ميرو الكورية) في رسالتها المؤرخة في 17/12/2023 وتطبيقا للنص القانوني المذكور آنفا أصدر مجلس المفوضين القرار رقم 1 للمحضر الاستثنائي 67 في 17/12/2023 الذي يقضي بنقل تلك المحطات إلى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض إصدار تقارير بالنتائج وفقا لبرنامج إصدار تقارير النتائج وإجراء عملية الفرز والعد اليدوي وفقا للإجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج ( 41 . 42) وإرسالها إلى شعبة إدارة وتبويب النتائج في المكتب الوطني لغرض اعتمادها".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية ستصدر بعد قليل بيانا رسميا بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليس له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها واعلانها".

وأضافت الغلاي ان "هذا الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات الى مركز التدقيق وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية يتم عد وفرز هذه المحطات يدويا امام انظار الاعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح امام انظار الجميع".