توضيح من مالية كوردستان بشأن 400 مليار دينار المرسَلة من بغداد

شفق نيوز/ ‏أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس توضيحا حول مبلغ 400 مليار دينار التي تم إرسالها من بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "فيما يتعلق بالتضليل حول مسألة 400 مليار دينار المنشورة في عدة مواقع وصفحات ووسائل إعلامية فان مجلس وزراء الحكومة الاتحادية اقر مبلغ 400 مليار دينار لشهري تشرين الثاني وكانون الاول 2022 ولكنه تأخر لعدة اسباب وتم تحويله إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان في مطلع الشهر الحالي ".

واضاف البيان ان " وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم اعلن في 14 آذار في مؤتمر صحفي أن الـ400 مليار دينار جاءت فقط لتمويل الرواتب ولن يتم إنفاقها على أي شيء آخر وسيتم توزيع رواتب شهر آذار دون مشاكل ".

واكد البيان ان "المبلغ الشهري الذي تنفقه الوزارة على محافظة السليمانية لن يطرأ عليه أي تغيير".

واشار البيان الى انه "بسبب انخفاض الإيرادات النفطية، تم تحويل 340 مليار دينار فقط من قبل وزارة الثروات الطبيعية إلى حساب وزارة المالية لرواتب شهر شباط، اضافة الى 400 مليار دينار من بغداد و سيتم سد العجز من الإيرادات الداخلية كما كان سابقا".

ونشرت النائبة عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحدة تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها إن "الحكومة الاتحادية أرسلت 400 مليار دينار إلى الإقليم، لكن المبلغ اختفى وليس له أثر في أربيل، وحتى الآن لم يتم توزیع رواتب شهر شباط الماضي على الموظفين".