توضيح من تربية كوردستان بشأن الامتحانات الحضورية

شفق نيوز/ اكدت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، انها بانتظار تقييم وزارة الصحة للوضع الصحي وتوصياتها بشأن الدوام الحضوري في المدارس، مشيرة الى ان الامتحانات ستبقى حضورية من دون أي تغيير.

وجاء في بيان للوزير آلان حمه سعيد ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن افتتاح ابواب المدارس، ان الوزارة ستصدر قرارها بناء على التقييم الصحي للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

واشار البيان الى ان من المقرر ان يقوم وزير الصحة في حكومة الاقليم خلال اليومين المقبلين بتقديم تقرير الوزارة، لافتا الى انه في جميع الاحتمالات فإن امتحانات الفصل الاول ستبقى كما تم الإعلان عنها في المدارس الحكومية وغير الحكومية مع الدراسة في الصف الثاني عشر الاعدادي.

ونوه الى انه ماعدا الامتحانات فان اصدار القرار للدراسة الحضورية (داخل الصفوف) في المدارس الحكومية وغير الحكومية تبقى كما كانت عليه سابقا.