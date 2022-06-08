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توضيح من الثروات الطبيعية الكوردستانية بشأن مشكلة البنزين في الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T20:35:19+0000
توضيح من الثروات الطبيعية الكوردستانية بشأن مشكلة البنزين في الاقليم

شفق نيوز/ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين البنزين باحسن المواصفات وانسب الاسعار، مشددة على انها تسعى لمنع الاحتكار في استيراد البنزين او جلبه بمواصفات رديئة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تقدم التسهيلات الكاملة للتجار لاستيراد البنزين وذلك بالغاء الضرائب والجمارك، مشيرة الى انه من اجل تأمين قسم من الحاجة المحلية تقوم الحكومة يومياً بانتاج مليون لتر بنزين وتقوم بتوزيعه عن طريق محطات التعبئة بسعر 690 ديناراً.

وأضاف البيان ان هناك لجنة خاصة تقوم بمراقبة مستمرة للمحطات وفي حال وجود اية مخالفات او أن تكون المواصفات دون المستوى المطلوب فستعاقب المحطة المخالفة.

ونوه البيان الى انه كان من المقرر ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مليون لتر بنزين يوميا إلى الاقليم وقامت خلال الاشهر التسعة الماضية بارسال نصف تلك الكمية، مشيرا الى انه أعتبارا من الاول من شهر ايار الماضي لم تعد ترسل اية كمية من البنزين الى اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان اسعار البنزين ارتفعت على المستوى الدولي بسبب اوضاع الحرب وكان لهذا تاثير على ارتفاع سعر البنزين في إقليم كوردستان، مؤكدا ان حكومة اقليم كوردستان ستستمر في مساعيها لمعالجة هذه المشكلة.

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