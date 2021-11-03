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توضيح رسمي حول وجود ديدان بمنتجات الموز في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-03T05:29:26+0000
توضيح رسمي حول وجود ديدان بمنتجات الموز في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفت كل من وزارتي الصحة والزراعة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وجود أي نوع من الديدان في منتجات الموز المتوفرة في أسواق الإقليم المحلية، مما يضمن عدم تسجيل أي أمراض.

و أظهرت فيديوهات، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود نوع من الديدان في منتجات الموز في الإقليم، وزعم المدونون أنها مصدر انتشار لأمراض خطيرة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارتين ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مقاطع الفيديو المتداولة ليست من إقليم كوردستان، وقد تم تصويرها في بلدان أخرى في الخارج، وتم نشرها سابقا في وسائل إعلام أجنبية.

وأشار البيان إلى أنه لوحظ في تحقيق مشترك بين وزارتي الزراعة والصحة، والدوائر المعنية في هذا الشأن، وبالتعاون مع الجهات العراقية ذات العلاقة، وبمتابعة المصادر حول دخول منتجات الموز من المعابر، وأخذ العينات من الأسواق والمخازن، ومتابعة طريقة استيرادها المستخدمة أنه لا توجد مثل هذه المنتجات من الموزن في كوردستان.

كما طمأنت الوزارتان المواطنين بأن منتجات الموز آمنة في أسواق ومخازن كوردستان وأنه لم يتم تسجيل أي أمراض فيها.

وأشار البيان إلى استمرار الوزارتين في تحقيقاتها في هذه المسألة.

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