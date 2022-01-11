توضيح جديد بشأن العقد الإلكتروني لبيع وشراء السيارات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أصدر المتحدث باسم مديرية المرور في اربيل المقدم فاضل حاجي، يوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن العقود الالكترونية لبيع وشراء السيارات في مدن إقليم كوردستان.

وقال حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أي عقد تم تنظيمه في أي معرض أو شركة مبيعات للسيارات لغاية 2/1/2022، بشرط أن يكون تم تنظيمه في معارض مدن الإقليم، وينبغي للمواطن الذي يرغب بتحويل السيارة بأسمه، وعند زيارته دائرة المرور أن يصطحب معه صورة من العقد إلى قسم الشؤون القانونية ليتم تصديقه، ثم يبدأ عملية نقل الملكية، وأن يكون العمل على العقد القديم لغاية 15/3/2022".

وتابع، "فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء التي تلي تاريخ 2/1/2022 يجب أن يكون لديهم عقد إلكتروني، وعندما يأتون إلى مديرية المرور، يتعين مصادقته أولا في القسم القانوني".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعليمات خاصة بتنظيم عمل شركات استيراد وتحويل وبيع السيارات.

ومن بين التعليمات فقرة تنص على ان العقود التي تم توقيعها قبل 2 / 1 / 2022 يتم العمل بها وين تصديقها وفقا للمادة (العاشرة/الفقرة الاولى/6) من التعليمات رقم (3) لسنة 2022.

وان السيارات التي تم تغريمها بسبب عدم وجود العقد الالكتروني يتم اعفاؤها من غرامة التأخر من 2 / 1 / 2022 لغاية 15 / 2 / 2022.

اما المادة التاسعة من البيان فقد نصت على تعديل المادة الرابعة بحيث يتوجب على الشركات والمعارض ان تسجل نفسها لغاية 15 / 2 / 2022 وفقا للتعليمات رقم 2 اسنة 2021، وان الشركات والمعارض التي لديها مشكلات ملكية او مشكلات عقود يتم توزيدها بكود ويتوجب عليها ان تعالج تلك المشكلات مع الجهات الحكومية المعنية لغاية 21 / 12 / 2022.