"روانكه" توزع 800 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في حلبجة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة حلبجة، يوم السبت، تنفيذ حملة لتوزيع 800 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في أنحاء المحافظة، بمناسبة شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع مديرية الهجرة والمهجّرين والاستجابة للأزمات، وبالتعاون مع منظمة "روانكه" الإنسانية.

وذكرت إدارة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية التوزيع استمرت على مدار يومين، وشملت الأسر المتعففة في مركز مدينة حلبجة، وناحية سيروان، وقضاء خورمال، وناحيتي بيارة وبمو، حيث تم إيصال المساعدات وفق خطة منظمة لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين".

وأشار البيان، إلى أن "هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم العائلات ذات الدخل المحدود خلال شهر رمضان، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة".

وأثنت إدارة حلبجة، على التعاون المستمر بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لتنفيذ المشاريع الخيرية، مؤكدةً أن هذه المبادرات تعكس قيم التكافل والتراحم المجتمعي، خاصة في المناسبات الدينية التي تتطلب تضامناً واسعاً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وتواجه محافظة حلبجة، أسوةً بمناطق أخرى في إقليم كوردستان، تحديات اقتصادية متزايدة، مما يجعل المبادرات الإنسانية والمساعدات الغذائية ضرورة ملحة لتوفير الدعم للأسر المحتاجة، وسط سعي مكثف من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الخيرية لتعزيز العمل الإنساني خلال شهر رمضان.