توزيع 45 ألف قطعة أرض على موظفي كوردستان

شفق نيوز- اربيل

قررت رئاسة بلدية أربيل اليوم الثلاثاء، توزيع أراضٍ على موظفي المدينة.

وقال مدير عام بلديات أربيل مريوان حاكم هادي، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قرر منح أراضٍ لموظفي الإقليم"، مبيناً أنه "سيتم اليوم توزيع أراضٍ على الموظفين في 18 بلدية ضمن حدود محافظة أربيل".

من جانبه، قال ساسان عوني، وزير البلديات في كوردستان في المؤتمر، إنه "خلال العام والشهرين الماضيين، تم ملء 45 ألف استمارة تخص الأراضي، وقد صادقت رئاسة مجلس الوزراء على القرار، وبعدها قامت البلديات بتخصيص الأراضي، واليوم يتم توزيعها على الموظفين".

وأضاف: "حالياً، الأراضي اللازمة متوفرة لجميع الموظفين، وسيتم تسجيلها بأسمائهم وفقاً للاستحقاق، ومن ثم سيتم تزويدهم بالخدمات اللازمة".