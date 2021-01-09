توزيع 2400 سلة مفروشات على النازحين في مدينة كوباني

شفق نيوز/ قامت منظمة كوباني للإغاثة والتنمية بدعم من منظمة AVC بتوزيع بعض المساعدات على نازحي مدينة عفرين وسري كانيا (رأس العين ) وكري سبي (تل أبيض).

وقال خليل مسلم عضو مكتب شؤون المنظمات قسم التوزيع والتقيم لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن المساعدات تتضمن أربعة أنواع من المواد، اسفنجات ، بطانيات، حصائر ، خيم.

وأضاف مسلم؛ أن "الأولوية الآن هي للنازحين فقط وتشمل المساعدات 2400 عائلة، بعد تقديم الثبوتيات وهي دفتر العائلة سواء من الإدارة الذاتية أو التابعة للنظام لغاية 15 من الشهر الجاري وبعد هذه المدة سنقوم عن طريق الكومينات بدراسة وضع العائلات التي لم تستلم، بسبب نقص الثبوتيات المذكورة ليستلموا مخصصاتهم بعد هذه المدة بعد تقديم ثبوتيات على أنهم نازحين من تلك المدن".

وأكد مسلم أنّه تم تخصيص 4 اسفنجات، 6 بطانيات، حصيرة واحدة، خيمة واحدة لكل عائلة مؤلفة من 4 افراد فما فوق و اسفنجتين و3 بطانيات، حصيرة واحدة، خيمة واحدة لكل عائلة عدد أفرادها أقل من 4 أشخاص.

يذكر أنّ أكثر من 2300 عائلة نازحة تعيش في مدينة كوباني وريفها أغلبهم من نازحي مدينة عفرين والبعض الأخر من نازحي مدينتي كري سبي (تل أبيض) وسري كانيا رأس العين بحسب إحصائيات الرسمية لمكتب شؤون النازحين.