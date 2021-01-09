سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توزيع 2400 سلة مفروشات على النازحين في مدينة كوباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-09T14:07:10+0000
توزيع 2400 سلة مفروشات على النازحين في مدينة كوباني

شفق نيوز/ قامت منظمة كوباني للإغاثة والتنمية بدعم من منظمة AVC بتوزيع بعض المساعدات على نازحي مدينة عفرين وسري كانيا (رأس العين ) وكري سبي (تل أبيض).

وقال خليل مسلم عضو مكتب شؤون المنظمات قسم التوزيع والتقيم لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن المساعدات تتضمن أربعة أنواع من المواد، اسفنجات ، بطانيات، حصائر ، خيم.

وأضاف مسلم؛ أن "الأولوية الآن هي للنازحين فقط وتشمل المساعدات 2400 عائلة، بعد تقديم الثبوتيات وهي دفتر العائلة سواء من الإدارة الذاتية أو التابعة للنظام لغاية 15 من الشهر الجاري وبعد هذه المدة سنقوم عن طريق الكومينات بدراسة وضع العائلات التي لم تستلم، بسبب نقص الثبوتيات المذكورة ليستلموا مخصصاتهم بعد هذه المدة بعد تقديم ثبوتيات على أنهم نازحين من تلك المدن".

وأكد مسلم أنّه تم تخصيص 4 اسفنجات، 6 بطانيات، حصيرة واحدة، خيمة واحدة لكل عائلة مؤلفة من 4 افراد فما فوق و اسفنجتين و3 بطانيات، حصيرة واحدة، خيمة واحدة لكل عائلة عدد أفرادها أقل من 4 أشخاص.

يذكر أنّ أكثر من 2300 عائلة نازحة تعيش في مدينة كوباني وريفها أغلبهم من نازحي مدينة عفرين والبعض الأخر من نازحي مدينتي كري سبي (تل أبيض) وسري كانيا رأس العين بحسب إحصائيات الرسمية لمكتب شؤون النازحين.

related

تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

Date: 2019-11-16 07:49:09
تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

عفرين.. الإفراج عن امرأتين كورديتين بعد عامين على احتجازهما

Date: 2020-12-10 19:42:51
عفرين.. الإفراج عن امرأتين كورديتين بعد عامين على احتجازهما

مسلسل حرق مكاتب الوطني الكوردي السوري يتصاعد ويصل إلى كوباني

Date: 2020-12-15 20:10:01
مسلسل حرق مكاتب الوطني الكوردي السوري يتصاعد ويصل إلى كوباني

فصيل موالٍ لتركيا يفرض "أتاوات" على الكورد في عفرين ويجرف مزارعهم

Date: 2020-12-12 06:10:46
فصيل موالٍ لتركيا يفرض "أتاوات" على الكورد في عفرين ويجرف مزارعهم

لأول مرة .. شجرة عيد الميلاد بشكل رسمي في كوباني

Date: 2020-12-20 12:15:07
لأول مرة .. شجرة عيد الميلاد بشكل رسمي في كوباني

ضحية وجرحى باشتباكات "عنيفة" بريف عفرين

Date: 2020-12-13 10:43:45
ضحية وجرحى باشتباكات "عنيفة" بريف عفرين

مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

Date: 2020-12-26 12:14:25
مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

فصائل موالية لتركيا تحتجز 5 مواطنين كورد في عفرين

Date: 2020-12-14 17:55:46
فصائل موالية لتركيا تحتجز 5 مواطنين كورد في عفرين