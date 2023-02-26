توزيع "نفط أبيض" على اكثر 361 ألف أسرة في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توزيع النفط الابيض على أكثر من 361 أسرة حتى الآن، مؤكدة أن العملية مستمرة.

وقالت دائرة الإعلام و المعلومات التابعة لحكومة الإقليم في بيان ورد لـ وكالة شفق نيوز، ان "إجمالي النفط الموزع في إقليم كوردستان يبلغ 72 مليونا و 231 ألفا و 348 لترا، واستفادت منه 361 ألفا 156 أسرة حتى الآن".

واضاف انه "تم توزيع 31 مليونا و 507 آلاف و 600 لتر في محافظة اربيل واستفادت منها 157 ألفا 538 عائلة، وتوزيع 24 مليونا و97 ألفا و800 لتر في السليمانية، حيث استفادت منها 120 ألفا 489 عائلة".

وتابع البيان انه "في محافظة دهوك تم توزيع 15 مليونا و986 ألفا و800 لتر، واستفادت منها 79 ألفا و934 عائلة، اضافة الى توزيع 639 ألفا و 148 لترا من النفط على 3 آلاف و 195 عائلة في محافظة حلبجة".

وأكدت حكومة الاقليم ان "عملية توزيع النفط الأبيض ستستمر في المحافظات والمدن المجاورة حتى يستفيد منه جميع المواطنين".