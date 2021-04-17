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توزيع مساعدات على 3000 أسرة في السليمانية .. وفئة تحذر: نواجه خطرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T08:37:29+0000
توزيع مساعدات على 3000 أسرة في السليمانية .. وفئة تحذر: نواجه خطرا

شفق نيوز/ أعلن مسؤول اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كردستان، سامان حسين يوم السبت عن تلقي سلات غذائية لمساعدة 3 آلاف أسرة من ذوي الإحتياجات الخاصة في محافظة السليمانية، وحلبجة، وقضاء سيد صادق، محذرا في الوقت ذاته من مخاطر تحيط هذه الفئة من المجتمع.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم: نأمل أن تستمر مثل هذه المساعدات لذوي الإحتياجات لأنهم يمرون بأوضاع معيشية صعبة جدا، مشيرا إلى أن انخفاض الرواتب، والأزمة المالية، وتفشي فيروس كورونا فاقم من صعوبة الأوضاع لهذه الفئة في المجتمع.

ودعا المسؤولين والخيرين بأن يكثفوا جهودهم في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أنه اذا لم تقدم لهم المساعدة سيواجهون كوارث هم وأسرهم، وتتعرض حياتهم للخطر.

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