توزيع مساعدات على نازحين بمخيم في الحسكة

شفق نيوز/ وزعت منظمة الهلال الأحمر الكوردي الخميس، مساعدات عينية على النازحين القاطنين بمخيم واشو كاني في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر في الهلال الكوردي لوكالة شفق نيوز إن المنظمة وزعت 2300 قطعة ثياب على الأطفال المتواجدين في المخيم.

وأضاف المصدر أن الثياب تضمنت السترات والملابس المنزلية، حيث استهدفوا الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

وأشار إلى أن التوزيع جاء استجابة للظروف الصعبة التي يعيشها المهجرون من مدينة سري كانيه في المخيم.

ويقيم في مخيم واشو كاني، نحو 12 ألف نازح من سكان مدينة رأس العين/ سري كانيه، ممن أجبروا على الفرار جراء العملية التركية في تشرين الأول/ أكتوبر من 2019 على مدينتي سري كانيه وتل أبيض شمالي سوريا والتي أدت إلى تشريد نحو 300 ألف، بحسب بيانات الأمم المتحدة.