توزيع مساعدات انسانية لمصابي شلل الدماغ في السليمانية

شفق نيوز/ وزعت منظمة القدرة الخيرية لمساعدة الاطفال مساعدات انسانية الى مصابي شلل الدماغ من الأطفال في مدينة السليمانية.

وقال سردار خليل مسؤول المنظمة لوكالة شفق نيوز؛ إن "منظمتنا تعمل على تقديم المساعدات الانسانية للمرضى، واليوم وزعت المنظمة حوالي 100 سلة غذائية عبارة عن مواد غذائية معلبة ورز وزيت الطعام الى ذوي الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، بالتعاون مع الخيرين والتجار من اهالي السليمانية".

وأضاف خليل، أن "اوضاع الاطفال المصابين بالشلل الدماغي صعبة، وهذا المرض يعتبر من الأمراض المستعصية علاجيا ويحتاجون الى معاملة خاصة وتوفير مستلزمات العناية التامة"، لافتا إلى أن "هناك 3 آلاف حالة إصابة بالشلل الدماغي في محافظة السليمانية عموما، حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا".

يشار ان اقليم كردستان يمر بظروف اقتصادية صعبة وخاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية وتاخير الرواتب.