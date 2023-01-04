توزيع أكثر من 47 مليون لتر نفط أبيض بين 232 ألف أسرة في كوردستان

شفق نيوز/ وزعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان 47 مليوناً و57 ألفاً و600 لتر من مادة النفط الأبيض في أنحاء إقليم كوردستان كافة، وذلك حتى 3 كانون الثاني 2023.

وذكر بيان لوزارة الثروات الطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "231 ألفاً و958 أسرة استفادت من عملية توزيع النفط الأبيض حتى الآن وستستمر هذه العملية".

وأشار الى "توزيع 15 مليوناً و991 ألفاً و200 لتر من الأبيض في محافظة أربيل واستفادت من عملية التوزيع 76 ألفاً و626 أسرة".

وفي محافظة دهوك تم توزيع 12 مليوناً و564 ألفاً و800 لتر من النفط الأبيض واستفادت من عملية التوزيع 59 ألفاً و470 أسرة وفقاً للبيان.

وتابع ، "تم توزيع 18 مليوناً و828 ألفا و800 لتر من النفط الأبيض في محافظتي السليمانية وحلبجة واستفادت من عملية التوزيع 94 ألفا و144 أسرة".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد خصصت 70 مليار دينار لشراء النفط الأبيض ووفرت 320 ألف برميل من النفط الأبيض بسعر 284 ألف دينار للبرميل، حيث يبلغ الدعم الحكومي لسعر البرميل الواحد ما نسبته 65٪ فيما يدفع المواطنون ما نسبته 35٪ فقط من السعر الإجمالي.