توزيع رواتب ايلول على موظفي وزارات ومؤسسات حكومية في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، البدء بتوزيع رواتب موظفي عدد من الوزارة والمؤسسات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بحسب الجدول المعلن سابقا فسيتم اليوم توزيع رواتب شهر ايلول على كل من موظفي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة النزاهة، وهيئة الاستثمار، وهيئة البيئة، وهيئة رفع الألغام، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، والمفوضية العليا للانتخابات وديوان الرقابة المالية".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول والتي ستستمر لمدة عشرين يوما.