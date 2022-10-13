سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توزيع رواتب ايلول على موظفي وزارات ومؤسسات حكومية في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-13T06:50:45+0000
توزيع رواتب ايلول على موظفي وزارات ومؤسسات حكومية في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، البدء بتوزيع رواتب موظفي عدد من الوزارة والمؤسسات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بحسب الجدول المعلن سابقا فسيتم اليوم توزيع رواتب شهر ايلول على كل من موظفي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة النزاهة، وهيئة الاستثمار، وهيئة البيئة، وهيئة رفع الألغام، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، والمفوضية العليا للانتخابات وديوان الرقابة المالية".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول والتي ستستمر لمدة عشرين يوما.

related

الكاظمي يطلق رواتب موظفين في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 04:59:57
الكاظمي يطلق رواتب موظفين في اقليم كوردستان

كورونا يُغيّبُ حياة مسؤول رفيع في وزارة الداخلية بإقليم كوردستان

Date: 2021-09-09 07:42:58
كورونا يُغيّبُ حياة مسؤول رفيع في وزارة الداخلية بإقليم كوردستان

حزب كوردستاني يرصد "تخريباً متعمداً" للطبيعة بالإقليم من قبل سائحين قدموا من مناطق عراقية

Date: 2022-04-07 09:12:45
حزب كوردستاني يرصد "تخريباً متعمداً" للطبيعة بالإقليم من قبل سائحين قدموا من مناطق عراقية

السليمانية.. امرأة تلقي بنفسها من بناية ذات خمسة طوابق

Date: 2021-05-01 11:25:10
السليمانية.. امرأة تلقي بنفسها من بناية ذات خمسة طوابق

المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

Date: 2020-05-31 16:36:54
المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

كوردستان تنهي ازمة طبية في كَرميان دامت 7 اشهر

Date: 2022-06-15 10:58:44
كوردستان تنهي ازمة طبية في كَرميان دامت 7 اشهر

هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

Date: 2020-12-02 19:03:46
هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

إقليم كوردستان يسجل قفزة في إصابات كورونا

Date: 2022-01-24 13:16:26
إقليم كوردستان يسجل قفزة في إصابات كورونا