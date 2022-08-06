توزيع جوائز "الشمس الذهبية" لمهرجان الفيلم الكوردي بموسكو (صور)

شفق نيوز/ شهدت العاصمة الروسية موسكو، توزيع جائزة "الشمس الذهبية" للدورة الثانية من مهرجان الأفلام الكوردية "موسكو" على الفائزين في مختلف أقسام المسابقة الخاصة بالمهرجان.

وذكرالكاتب و الصحفی منصور جهانی لوكالة شفق نيوز؛ أن المراسيم الختامية للأفلام الكوردية جرت في "موسكو MKFF" بحضور مديرة المهرجان "غوليزر غردن زر Gulizer Gerdedzer" وعدد من مسؤولي هذا الحدث السينمائي، وأعضاء اللجان التحكيمية لمختلف أقسام المسابقات، وذلك في العاصمة الروسية موسكو، وتم خلالها توزيع جائزة "الشمس الذهبية" على الفائزين في مختلف أقسام المسابقة.

واضاف جهاني؛ أن المهرجان تزامن هذا العام ولأول مرة مع التعريف بالمرشحين وتشكيل اللجان التحكيمية وتوزيع الجائزة، وكان قسم المسابقات يضم 30 فيلما طويلا وقصيرا والتي عرضت لأول مرة في روسيا.

وأشار إلى أن هذه الأفلام شاركت سابقا في المهرجانات السينمائية الكبرى في أوروبا وآسيا، وحصل البعض منها على جوائز مهمة.

ولفت إلى أن المشرفين على المهرجان قاموا بتوزيع الأفلام المرشحة على أربعة أقسام للحصول على جوائز المهرجان ومنها: جائزة أفضل فيلم سينمائي طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم قصصي قصير وأفضل فيلم وثائقي قصير.

وبين جهاني؛ أن الدورة الثانية لمهرجان الفيلم الكوردي "موسكو" جرت بإشراف السيدة "غوليزر غردن زر Gulizer Gerdedzer" وبتنفيذ من قبل السيدة "زينا برويان Zina Brouan" بهدف عكس الثقافة والتاريخ الكوردي والحياة المعاصرة لهذه الأمة بدعم من حكومة إقليم كوردستان، وذلك عبر عرض 54 فيلماً طويلاً وقصيراً وأفلاماً وثائقية من إنتاج 8 دول عالمية وجرت في العاصمة الروسية موسكو.