توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية على المحتاجين في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت احدى المنظمات الخيرية بمحافظة السليمانية، يوم الجمعة، توزيع 3 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة وطلبة الأقسام الداخلية في المحافظة تعزيزاً للتكافل الاجتماعي في شهر رمضان.

وقال ممثل مؤسسة "سفرياه" الخيرية كارزان محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز إن "المبادرة تضمنت توزيع 3 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة وطلبة الأقسام الداخلية وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية".

وأضاف محمد ان "هذه المبادرة هدفها تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي في المجتمع ودعم الفئات المحتاجة والوقوف إلى جنبهم في شهر رمضان الفضيل".

ويشهد شهر رمضان مبادرات تكافل اجتماعي تدعم فيها الجهات الميسورة أو المنظمات الخيرية شرائح معينة من المجتمع تكون أكثر حاجة للمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة.