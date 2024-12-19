توزيع الجوائز على الفائزين بمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي بنسخته الـ11

شفق نيوز/ رفع النقاب عن الفائزين في الأقسام التنافسية المختلفة لـ"سينما العالم" و "السينما الكوردية" في مهرجان "دهوك" السينمائي الـ11 الذي انعقد في إقليم كوردستان العراق.

وأقيمت مراسم حفل اختتام مهرجان دهوك الـ11 بحضور المخرج الكوردي الشهير "يلماز غوناي" في مدينة دهوك وذلك بحضور ومشارکة کل: من "شفان برور" المغني الكوردي الشهير، وصدیق برمك" وهو مخرج أفغانستاني معروف مقيم في فرنسا، و"علي تتر" محافظ دهوك بالاضافة للقائمين على المهرجان وأعضاء لجنة الحکام لمسابقة السینما العالمیة.

هذا وقد تمّ الإعلان عن الفائزين في مختلف الأقسام حيث تمّ اهدائهم التمثال الذهبي و ورقة العنب والتمثال الفضي للمهرجان إضافة إلى شهادات التقدير وجوائز نقدية.

قسم مسابقة السينما العالمية

جائزة "يلماز غوناي" عبارة عن تمثال لهذا المخرج الكوردي الشهير ومبلغ 10 آلاف دولار عن فيلم "إن شاء الله ولد" للمخرج "أمجد الرشيد" إنتاج مشترك بين الأردن وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.

- جائزة موهبة جدیدة ومن بينها التمثال الذهبي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 4 آلاف دولار تم منحه لفيلم "أحد تلك الأيام عندما يموت هيمي" إخراج "مراد فرات أوغلو" من تركيا.

قسم مسابقة "السینما الکوردیة"

وهي على النحو الآتي:

- جائزة أفضل فيلم في هذا القسم منها التمثال الذهبي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 5 آلاف دولار عن فيلم "عندما تتحول أوراق الجوز إلى اللون الأصفر" للمخرج "مهمت علي كونار" من تركيا.

- جائزة أفضل مخرج منها التمثال الفضي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 3 آلاف دولار تم منحه لفيلم "أ يوم سعيد" إخراج "هشام زمان" من النرويج.

- جائزة أفضل سيناريو منها التمثال الفضي "ورقة العنب" ومبلغ 2500 دولار، مُنحت بشكل مشترك لـ"بنفشه بيريفان" و"ديفيد لامبرت" لكتابة سيناريو فيلم "العذراء والطفل" من بلجيكا.

- "كوركماز أرسلان" عن دوره في فيلم "عندما تتحول أوراق الجوز إلى اللون الأصفر" من تركيا، جائزة أفضل ممثل وضمت التمثال الفضي لـ "ورقة العنب" ومبلغ الفي دولار.

- وحصلت "هيفين تكين" على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "العذراء والطفل" من تركيا؛ وضمت التمثال الفضي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 2 ألف دولار.

- جائزة أفضل مصور سينمائي لهذه الفترة من المهرجان تشمل التمثال الفضي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 2 ألف دولار، ذهبت إلى "لوكاش زامارو" عن تصوير فيلم "أ يوم سعيد" من النرويج.

- تقدیم تقدير خاص من لجنة التحكيم لـ "صلاح قادي" عن دوره في فيلم "أ يوم سعيد" من النرويج.

قسم مسابقة الوثائقيات

وتم تقديم أسماء الفائزين في هذا القسم على النحو الاتي:

- جائزة أفضل فيلم وثائقي عالمي لهذه الفترة من المهرجان منها التمثال الذهبي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 3 آلاف دولار للفيلم الوثائقي الطويل "هذا ليس المكان الذي تنتمي إليه" إخراج "فيليب جمال رشيد" إنتاج مشترك بين الإمارات والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية.

- جائزة أفضل فيلم وثائقي كوردي ومن بينها التمثال الذهبي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 3 آلاف دولار تم منحه للفيلم الوثائقي الطويل "روجين حلم" إخراج "سروه علي‌ ويسي" من إيران.

- تقدیم تقدير خاص من لجنة الحکام للفيلم الوثائقي "أسود بلاد ما بين النهرين" من إخراج "لوسيان ريد" من أمريكا.

- تقدیم تقدير خاص من لجنة الحکام للفيلم الوثائقي "إسماعيلنا" إخراج "فاتن قناة" و"أوندير إينجه" من تركيا.

قسم مسابقة "الأفلام القصيرة"

وتم تقديم أسماء الفائزين في هذا القسم على النحو الاتي:

- جائزة أفضل فيلم في القسم الدولي من بينها التمثال الذهبي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 2 ألف دولار يعود للفيلم القصير "قطرة المصنع" إخراج "بيتيا بولكرابيك" من ألمانيا.

- جائزة أفضل فيلم كوردي؛ ومن بينها التمثال الذهبي لـ "ورقة العنب" ومبلغ 2 ألف دولار تم منحه للفيلم القصير "حريم" إخراج "حبيب ظهرنيا" و"ميثم أميري" من إيران.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وهي التمثال الفضي لـ "ورقة العنب" ومبلغ ألف دولار، منحت للفيلم القصير "محلية الصنع" Home-Made إخراج "روجدا إزجي أورال" Rojda Ezgi Oral من تركيا.

- تقدیم تقدیر خاص من لجنة الحکام الفيلم القصير "منذ ذلك الحين وأنا أطير" إخراج "آيلين جوكمان" من سويسرا.

- تقدیم تقدیر خاص من لجنة الحکام الفيلم القصير "ليمو عرفت كل شيء" إخراج "إدريس محموديان" من إيران.

جائزة "فیبرشي"

وتم تقديم أسماء الفائزين في هذا القسم على النحو التالي:

- إهداء جائزة "فیبرشي" للفيلم السينمائي "أ يوم سعيد" إخراج "هشام زمان" من النرويج.

من: منصور جيهاني