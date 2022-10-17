توزيع "البنزين بدل النفط الأبيض" يفجع مدرسة في السليمانية 

شفق نيوز/ أفاد مصدر في السليمانية، يوم الاثنين، بأن حريقاً التهم مخازن مدرسة بالمحافظة وتسبب بإصابات، نتيجة توزيع البنزين بدل النفط الابيض من قبل السلطات المحلية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، في مدرسة بەردەکەڕی الابتدائية في منطقة تانجرو بمحافظة السليمانية، وذلك بسبب استخدام مادة البنزين بدلا من النفط في تجربة المدافئ النفطية الشتوية، مبيناً أن الحريق أسفر عن اصابة 3 من موظفي المدرسة بحروق فضلا عن أضرار مادية كبيرة في مخزنها.

وأضاف المصدر أن الحصة الخاصة بالمدرسة من النفط الابيض وصلت صباح اليوم، للمدرسة وحال إجراء الفحص لها اتضح انها بانزين.

واشار المصدر إلى أن المصابين تم نقلهم للمستشفى، وقد تسبب الحريق بهلع للطلاب ماجعلهم يغادرون المدرسة تاركين مستلزماتهم المدرسية فيها .