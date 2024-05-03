توجيه عاجل لمواطنين في منطقة كوردستانية: لا تقربوا هذا المكان

شفق نيوز/ طالبت مديرية الدفاع المدني في إدارة رابرين المستقلة بإقليم كوردستان، المواطنين في بيشدار، يوم الجمعة، عدم الاقتراب من مكان تسرب إحدى قناني كلور المياه في مشروع مياه خاس، حتى يتم حل المشكلة والتأكد من سلامة المكان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "غاز الكلور من أكثر الغازات سمية وينتشر بسرعة كبيرة ويسبب آثاراً سيئة على البيئة".

وبحسب الدائرة، فإن تسرب الكلور شكل خطراً على سكان قرية باناوشان والمناطق المحيطة بمشروع مياه خاس، كما أصيب عدد من سكان القرية بمرض الربو، ومن ثم غادر أغلب سكان القرية منازلهم.

وكانت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بمصرع شرطي وإصابة آخر بانفجار خزان يحتوي على مادة الكلور بمشروع ماء في قضاء "قلعة دزه".

ووفقا لبيان المديرية، فإن الشرطي الذي لقي حتفه من مواليد العام 1971، مشيرا إلى أنه بسبب الحادث ذاته تدهورت الحالة الصحية لمنتسب آخر، و تعرض للاختناق وتم إرساله إلى مستشفى "قلعة دزه" بسبب ضيق التنفس.