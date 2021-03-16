توجيه دعوة رسمية لمفتي الجمهورية المصرية لزيارة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الثلاثاء، بيشتيوان صادق عبدالله -وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان العراق- وذلك لبحث تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء والإقليم.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن كوردستان العراق كان له دور كبير في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، ومواجهة الفكر المتطرف الذي بات خطرًا يهدد الجميع.

ودعا المفتي المؤسسات الدينية في العالم أجمع أن تتحد لمواجهة خطر الإرهاب؛ لأن مواجهته في الأساس هي مواجهة فكرية تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية التي أفسدت البلاد والعباد.

من جانبه وجه وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم دعوة إلى مفتي الجمهورية لزيارة كوردستان العراق، وأهدى درع الوزارة تقديرًا لمجهوداته في مواجهة الفكر المتطرف وتطوير العمل الإفتائي.